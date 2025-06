tagliare i prezzi aumentando la concorrenza

Tagliare i prezzi per aumentare la competitività può sembrare una soluzione immediata, ma rischia di creare una spirale dannosa. L’inflazione elevata, come quella vissuta nel 2022-23 con moltipli che superano i 6 e i 10 volte rispetto alla crescita del PIL, ha già disintegrato l'equilibrio socio-economico. Ristabilirlo richiede anni di politiche mirate e coraggiose, perché le scorie tossiche si accumulano e aggravano il costo della vita. Motivo per cui è fondamentale affrontare la questione con attenzione e lungimiranza.

Villois L’inflazione rappresenta per il sistema socio-economico il punto di equilibrio. Quando però succede, come nel biennio 2022-23, che raggiunga un multiplo pari a 6 volte, per gli Usa, oltre 10 per Eurolandia, in rapporto alla crescita del Pil, allora l’equilibrio si disintegra. Per riottenerlo servono diversi anni, in ragione delle scorie tossiche che permangono e si aggiungono al valore annuale del costo della vita, motivo che fa percepire alle famiglie un tasso 4-5 volte superiore a quello del solo periodo. Ne consegue un meccanismo che porta alla stagflazione, ovvero stagnazione dei consumi derivante dalla inflazione percepita, che è quanto sta emergendo dagli indicatori di maggio degli Usa, i quali, a causa anche dell’effetto dazi, alimentano un’inflazione core che tende a salire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net