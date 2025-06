System Shock 2 | 25th Anniversary Remaster la recensione

Il nuovo remaster di System Shock 2 celebra i 25 anni di un classico intramontabile, offrendo un’esperienza rivisitata che restituisce alla perfezione l’atmosfera inquietante e immersiva dell’originale. Nightdive Studios, già acclamata per i progetti di alta qualità, dimostra ancora una volta la sua maestria con questo lavoro di restauro fedele e tecnologicamente avanzato. La minaccia di SHODAN si riaffaccia con tutta la sua terribile presenza, e questa volta il ritorno è ancora più coinvolgente.

Quando si parla di remake e remaster, Nightdive Studios è certamente uno dei primi nomi che balza in mente se si pensa a operazioni sensate, necessarie e di alta qualità. Alcune dimostrazioni le potete trovare nella recensione di Star Wars: Dark Forces Remaster e nella recensione di System Shock (Remake). Parlando sempre della minaccia che è SHODAN, questa volta il team di Vancouver torna alla carica con System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Ebbene sì: a quasi 25 anni dalla sua uscita, il capolavoro di Irrational Games e Looking Glass Studios ritorna riproponendo le sue dinamiche da immersive sim che hanno fatto scuola. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, la recensione

In questa notizia si parla di: system - shock - remaster - recensione

La recensione di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, il modo perfetto per giocare al classico di Irrational Games. Vai su Facebook

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | Recensione; System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è il modo perfetto per giocare a System Shock 2; System Shock Remake - La recensione.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster – Recensione - System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ripropone fascino e angoscia dell'originale con tocchi moderni quali trofei e co- Lo riporta thegamesmachine.it

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | Recensione - Brutte notizie per chi aspettava di tornare a bordo della Von Braun su console: System Shock 2: 25th Anniversary Remaster non arriverà su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 26 giugno come ... Riporta informazione.it