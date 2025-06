Swim Zone Speciale Settecolli – Risultati e analisi della terza giornata

Benvenuti a Swim Zone Speciale Settecolli! Con Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, analizzando i risultati più sorprendenti della terza giornata, ci immergiamo in un mondo di emozioni e record. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di nuoto, che svela le sfide e le promesse degli azzurri in vista dei Campionati del Mondo di Singapore. Ecco cosa è successo…

Nella puntata speciale di Swim Zone, Aglaia Pezzato ed Enrico Spada analizzano i risultati più significativi della terza giornata del Trofeo Settecolli 2025, l'ultimo banco di prova per gli azzurri del nuoto in vista dei Campionati del Mondo di Singapore. Due le sessioni di gare che hanno già regalato spettacolo: in matrtinata il record italiano dei 50 rana di Ludovico Blu Art Viberti e nel pomeriggio tante gare interessanti con gli azzurri protagonisti impegnati alla ricerca del tempo limite per strappare il pass mondiale. Tutti i temi della giornata, i protagonisti, le prestazioni da ricordare e le prospettive per le prossime giornate di gara, raccontati con competenza e passione.

