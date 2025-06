Swim shorts | il ritorno totalmente inaspettato del costume da bagno più in trend dell’estate 2025

Il ritorno degli swim shorts, il costume da bagno più audace e versatile dell’estate 2025, sta sorprendendo tutti. Dimenticate le vecchie connotazioni di mero coprente: oggi sono simbolo di stile, creatività e libertà di espressione. Questo revival inatteso ci invita a riscoprire un look che unisce passato e futuro, offrendo infinite possibilità di personalizzazione. E se vi dicessimo che gli swim shorts sono tornati in trend? Il vostro guardaroba estivo non sarà più lo stesso!

C’è un nuovo protagonista i trend outfit mare di quest’estate e, a sorpresa, arriva dal passato. I swim shorts, che per decenni sono stati relegati al ruolo di costume coprente e poco glamour, stanno vivendo un revival deciso e audace. E no, non si tratta solo di una moda nostalgica: il loro ritorno racconta una nuova idea di beachwear, più consapevole, creativa e personalizzata. E se vi dicessimo che gli swim short sono tornati in trend? Il look retrò a pezzo statement. Quello che una volta era considerato un capo funzionale, quasi punitivo, oggi è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Swim shorts: il ritorno (totalmente inaspettato) del costume da bagno più in trend dell’estate 2025

