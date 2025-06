Svolta storica in Australia | social media vietati agli under 16

L’Australia fa un passo rivoluzionario nel campo della tutela dei minori: il parlamento ha approvato la prima legge mondiale che vieta l’uso dei social media ai ragazzi sotto i 16 anni, con multe fino a 50 milioni di dollari per le piattaforme non conformi. Questa storica decisione segna un nuovo capitolo nella protezione digitale dei giovani. Il paese down under dimostra così il suo impegno nel creare un ambiente più sicuro e responsabile online, ponendo le basi per un futuro più protetto per le nuove generazioni.

