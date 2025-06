Svolta Roma per le plusvalenze entro il 30 giugno | tre giovani vicini alla cessione a Sassuolo e Toro

La Roma sta preparando un'importante svolta nel mercato, con due cessioni chiave finalizzate entro il 30 giugno per rispettare il Fair Play Finanziario UEFA. Tre giovani talenti sono in uscita, vicini alla destinazione rispettivamente di Sassuolo e Torino. Questa strategia potrebbe rivoluzionare il futuro della squadra e aprire nuove opportunitĂ . Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa manovra cruciale.

