Svilar-Roma ci siamo | la firma che vale il futuro

Roma si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, e Mile Svilar è pronto a diventare protagonista di questa evoluzione. Dopo settimane di trattative intense, la firma che vale il futuro sta per diventare realtà, segnando non solo un accordo economico, ma anche simbolico, che conferma l'importanza del portiere nel progetto giallorosso. La conclusione è ormai alle porte: la Roma ha scelto di credere ancora in lui, consolidando così il suo ruolo di colonna portante.

La trattativa è durata settimane, ha alimentato titoli, alimentato ansie e aspettative, ma ora la nebbia si sta finalmente diradando: Mile Svilar è pronto a firmare il rinnovo con la Roma. Un contratto importante, sia in termini economici che simbolici. Perché questa, più che una semplice estensione, è la consacrazione di un percorso, la definitiva investitura di un portiere diventato colonna. L'intesa è ormai vicina, limata in ogni dettaglio dal nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che ha preso in mano il dossier e lo ha portato quasi alla chiusura. L'offerta, da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2029, rappresenta un salto netto rispetto al precedente stipendio, poco sotto al milione.

