Suzuki V-Twin 650, il bicilindrico a V instancabile.

Il Suzuki V Twin 650, un bicilindrico a V da 645 cc, ha segnato un’epoca nel mondo delle moto naked e crossover, offrendo affidabilità e prestazioni senza compromessi per oltre vent’anni. Anche se ora è stato sostituito dall’800, il suo fascino resta intatto, soprattutto tra gli appassionati di moto usate. Un motore che, con la sua fluidità e robustezza, continua a rappresentare un investimento sicuro…

Il bicilindrico a V Suzuki da 645 cc ha equipaggiato per oltre vent’anni le naked SV 650 (Gladius compresa) e la crossover V-Strom 650. Oggi è stato sostituito dal bicilindrico parallelo 800, ma fino a pochi mesi fa era ancora disponibile in rete con forti sconti. Non è più prodotto perché non omologabile Euro 5+, ma resta un motore molto interessante, anche d'occasione: fluido, instancabile, privo di reali punti deboli. Gli unici nei possono riguardare le sovrastrutture, soprattutto le sospensioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it