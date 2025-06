Surf Cole Houshmand e Molly Picklum vincono il VIVO Rio Pro 9° Leonardo Fioravanti

Il mondo del surf si è inchinato di fronte alle imprese di Cole Houshmand e Molly Picklum, i nuovi reigning campioni del VIVO Rio Pro. Con un percorso impressionante, Houshmand ha dominato la scena, superando avversari di grande esperienza, mentre Picklum ha confermato il suo talento ineguagliabile. Questo epico round del Championship Tour ha regalato emozioni intense e nuove speranze per il futuro del surf internazionale. La stagione è ancora tutta da scrivere, e chissà quali sorprese ci riserverà.

Calato il sipario sul nono appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il VIVO Rio Pro, di scena in Brasile, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa sono stati Cole Houshmand e Molly Picklum. C’erano non poche aspettative per i padroni di casa, ma alla fine è stato Houshmand a trionfare. Un percorso impressionante, piegando negli ottavi un atleta esperto come il giapponese Kanoa Igarashi e battendo nei quarti il connazionale Jake Marshall e in semifinale il brasiliano Miguel Pupo. Vittorie di misura quest’ultime due che hanno dato fiducia allo statunitense nel derby contro Griffin Colapinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Surf, Cole Houshmand e Molly Picklum vincono il VIVO Rio Pro. 9° Leonardo Fioravanti

In questa notizia si parla di: surf - cole - houshmand - molly

Surf, Cole Houshmand e Molly Picklum vincono il VIVO Rio Pro. 9° Leonardo Fioravanti.

Streetwear meets surf as pro Cole Houshmand partners with Santo Studio for new line - Sports Illustrated - The California native, 23, has partnered with Santo Studio as a creative influence for all things surfing. Da si.com

Streetwear meets surf as pro Cole Houshmand partners with Santo Studio for new collection - MSN - The California native, 23, has partnered with Santo Studio as a creative influence for all things surfing. msn.com scrive