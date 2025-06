Supporto alle vittime di violenza Decolla il progetto Find me

Il progetto Find Me, sostenuto con entusiasmo dalla Fondazione Cariplo e al centro del Bando “Emblematici Provinciali” 2024, mira a offrire un supporto concreto alle vittime di violenza, in particolare donne migranti e vittime di discriminazione. Con interventi personalizzati, si impegna a rafforzare il ruolo del personale sanitario nel riconoscere e indirizzare queste donne verso aiuto adeguato. Un passo importante per creare reti di tutela più efficaci e sensibili alle diverse esperienze.

Tre obiettivi: donne migranti, vittime di discriminazione; supporto con interventi differenziati, a donne giovani spesso sole nella gestione di condizioni particolarmente complesse; coinvolgimento e formazione del personale sanitario per favorire il riconoscimento e l’invio delle donne vittime di violenza al Centro antiviolenza. Grazie a un finanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Emblematici Provinciali” 2024 e il supporto di Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia, la cooperativa LiberaMente-Percorsi di donne contro la violenza onlus ha ideato il progetto “Find me”, che intende contrastare la violenza di genere, in continuità con il precedente emblematico provinciale “Si Cambia Strada”, consolidando i risultati ottenuti e introducendo elementi innovativi per la necessità di concretizzare pratiche di supporto efficaci in tema di violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Supporto alle vittime di violenza. Decolla il progetto “Find me“

