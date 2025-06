Supplenze 2025 26 scelta 150 preferenze | la procedura parte da capo Chiarimenti

Se sei un insegnante in attesa di supplenze per il 2025/26, la buona notizia è che la procedura si rinnova: dovrai compilare nuovamente la domanda e aggiornare tutte le tue preferenze, incluse le scuole e le tipologie di cattedre. Particolare attenzione va alla scelta delle 150 preferenze, elemento cruciale per aumentare le possibilità di assegnazione. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa nuova fase.

A luglio, per l'anno scolastico 202526, gli aspiranti supplenti dovranno compilare da capo la domanda per l'attribuzione degli incarichi delle supplenze. Sarà possibile modificare tutte le preferenze, incluse le scuole e la tipologia di cattedra, rispetto all'anno precedente. Occhi puntati sulla scelta delle 150 preferenze. Domanda per le supplenze da ricompilare da capo Per l'aggiornamento .

Supplenze 2025/26, domanda delle 150 preferenze: docenti che danno disponibilità alla continuità avranno la priorità. Pillole di QuestionTime - Nell'imminente anno scolastico 2025/2026, le supplenze si faranno più competitive. Durante il recente question time su OrizzonteScuola TV, è emerso che i docenti che dichiarano disponibilità alla continuità avranno un vantaggio decisivo nella scelta delle 150 preferenze.

