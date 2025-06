Supersconti per rivitalizzare la rete di negozi

Supersconti straordinari per rivitalizzare la rete di negozi locali: un’occasione unica per riaccendere l’interesse verso i negozi di quartiere, dove le passioni e il mestiere si incontrano. In un mondo dominato da grandi catene e shopping online, i negozi cesanesi si impegnano a mantenere viva l’anima del commercio di vicinato, offrendo qualità e autenticità ai clienti. È il momento di sostenere la nostra comunità e riscoprire il valore della spesa di prossimità.

Nel settore del commercio, sempre più monopolizzato dai grandi centri, catene e dagli acquisti sulle piattaforme online, resistere con una piccola attività commerciale non è semplice. Lo sanno bene i negozianti cesanesi che non vogliono arrendersi ai mutamenti delle abitudini d'acquisto ma, al contrario, vogliono "rilanciare e valorizzare i negozi e le botteghe di quartiere, dove trovare persone che svolgono con passione il proprio mestiere e stabilire un bel rapporto con la clientela", dicono in coro i commercianti che hanno pensato a una serie di iniziative per "vitalizzare la città". Decine di negozianti si sono messi d'accordo e hanno esposto sulle vetrine le locandine che propongono sconti speciali, promozioni, tessere fedeltà e altre "occasioni pensate per mettere in evidenza il nostro lavoro e rendere più attrattivo il territorio, portando le persone ad acquistare nei negozietti della città", raccontano i commercianti di Cesano.

