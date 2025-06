Superman James Gunn svela come Clark Kent nasconde la sua identità | È un dettaglio canonico nei fumetti

Se sei un appassionato di fumetti, sicuramente ti sarai sempre chiesto come Clark Kent riesca a nascondere la sua vera identità da Superman. Ora, grazie a James Gunn, questa domanda ha finalmente una risposta: i "hypno-glasses" sono il segreto dietro il suo travestimento impeccabile. Un'idea che unisce tradizione e innovazione, confermando ancora una volta quanto le piccole soluzioni possano fare la differenza nel mondo dei supereroi.

In vista dell'uscita del nuovo Superman diretto da James Gunn, il regista svela una soluzione al classico interrogativo: come fanno a non riconoscere Clark Kent? La risposta è nei "hypno-glasses", occhiali ipnotici già presenti nella continuity DC, che manipolano la percezione altrui. Un'idea che unisce fedeltà al canone e uno "sguardo" ironico. James Gunn e il mistero degli occhiali di Clark Kent Tra le tante domande che i fan dei fumetti si sono posti negli anni, una sembra resistere al passare del tempo come la kryptonite nelle tasche di Lex Luthor: com'è possibile che nessuno si accorga che Clark Kent

