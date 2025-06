Supera la Maturità insieme al figlio 18 anni fa rinunciai per lui

Superare la maturità è sempre una grande conquista, ma quando si tratta di una sfida condivisa tra madre e figlio, il significato si amplifica. A Pesaro, l’istituto Alberghiero ha assistito a un momento unico: Giulia e Samuele, legati da un forte legame e da un passato di rinunce, affrontano insieme l’esame di stato, dimostrando che con determinazione e supporto familiare ogni sogno può diventare realtà. La storia di questa coppia speciale ci ricorda che ...

Pesaro, 29 giugno 2025 - Quando l’ esame di maturità diventa un vero e proprio affare di famiglia. È accaduto all’istituto professionale Alberghiero di Pesaro, dove a presentarsi all’appello in questi giorni sono stati due esaminandi speciali: madre e figlio. Sono Giulia Cenci, 36 anni e Samuele La Casa, che di anni ne ha diciotto. Stessa scuola, stesso anno, stesse date e luogo per le prove scritte, mentre per l’esame orale il caso ha voluto che ci fosse qualche giorno di differenza. Ieri è stata la volta di Giulia, la mamma, che esattamente diciotto anni fa era stata costretta a lasciare gli studi dopo aver scoperto di aspettare un bambino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it