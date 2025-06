Super trionfo dell’Italia dell’Atletica agli Europei a Squadre | è il secondo titolo consecutivo

Un'euforia travolgente avvolge Madrid, dove la nazionale italiana di atletica leggera conquista il suo secondo titolo consecutivo agli Europei a Squadre. Dopo il trionfo storico di Cracovia, gli Azzurri ripetono il successo, consolidando il loro splendore continentale. Le vittorie di Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino sono state le stelle che hanno illuminato questa straordinaria giornata, confermando l’eccellenza e la passione dell’Italia nello sport. Un risultato che resterà nella storia.

Madrid, 29 giugno 2025 – E’ una super Italia dell’Atletica Leggera Tricolore che si prende il secondo titolo, agli Europei a Squadre, consecutivo. Dopo il trionfo storico di Cracovia di due anni fa, gli Azzurri replicano il successo a Madrid. E nella quarta giornata conclusiva della competizione, sono state le vittorie di Leonardo Fabbri, nel lancio del peso (21.68) e Larissa Iapichino, nel salto in lungo (6.92), a consegnare definitivamente la Coppa Europa all’Italia. Già in prima posizione in Classifica per Nazioni, dopo le medaglie vinte ieri (leggi qui), gli Azzurri sono stati imprendibili dalle altre squadre partecipanti, cimentando la cima della Classifica con altri punti preziosi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: italia - super - trionfo - atletica

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: Maignan blocca Castro, poi super Skorupski su Jovic Diretta 0-0 - All'Olimpico si accendono i riflettori sulla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Una sfida che può garantire ai rossoneri un posto in Europa League.

Trionfo azzurro a Budapest! Il Team Italia conquista la Semifinale del CSIO3*– EEF Series 2025 con una prova di carattere e precisione, chiusa con sole 4 penalità e una seconda manche impeccabile, conclusa con zero penalità . A scendere in campo p Vai su Facebook

ItaliaTeam - Search Vai su X

Super trionfo dell’Italia dell’Atletica agli Europei a Squadre: è il secondo titolo consecutivo; Iapichino e Fabbri lanciano l’Italia: è trionfo azzurro ai Campionati europei a squadre di atletica; Europei a squadre, trionfo Italia: Iapichino e Fabbri trascinano gli Azzurri, beffate Polonia e Germania.

Atletica a Madrid, l'Italia vince il Campionato Europeo per Nazioni. Crippa 5° - A Madrid è trionfo Italia che si conferma sul tetto d'Europa vincendo per la seconda volta consecutiva il Campionato Europeo per Nazioni di atletica leggera. Si legge su rainews.it

Il sogno azzurro: l'Italia vince gli Europei a squadre di atletica (c'è anche Fausto Desalu) - Festa a Madrid, per la seconda volta nella sua storia l’Italia trionfa agli Europei a squadre, la massima competizione europea per nazioni. Secondo gazzettadiparma.it