Sunderland ha battuto Leeds e Milano a Senegal Star Diarra

Il calcio internazionale continua a sorprendere, e la recente acquisizione di Habib Diarra da parte del Sunderland ne è la prova. Dopo aver sconfitto Leeds e Milano, il talentuoso centrocampista senegalese si prepara a lasciare il suo segno in Premier League, con un affare da 27 milioni di sterline. Le sue imprese, tra cui la vittoria contro l’Inghilterra, lo rendono uno dei nomi più caldi del mercato. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante operazione.

2025-06-28 12:33:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Sunderland ha concordato una commissione con Strasburgo per il Senegal International Habib Diarra. I stanchi appena promossi pagheranno £ 27 milioni, che salivano a £ 30 milioni, per il centrocampista, che ha recitato nella recente vittoria per 3-1 del suo paese sull’Inghilterra a The City Ground. Diarra ha fatto il suo debutto per Strasburgo nel 2021 ed è rapidamente cresciuto di importanza, capitanare la squadra la scorsa stagione. Esclusivo: Sunderland è d’accordo per firmare Habib Diarra come nuovo centrocampista di RC Strasburg, eccolo qui! Comprendere l’accordo è stato raggiunto stasera tra i club per i componenti aggiuntivi di € 35,5 milioni inclusi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com