Sulla pista Magnolta dell’Aprica Cappello e gli azzurri alla sfida d’Europa

Sulla pista magnolia dell’Aprica, con gli azzurri e il cappello in testa, Davide Cappello ha scoperto il suo mondo tra bici e passione. Da un’infanzia di pedalate tranquille a una carriera costellata di successi, oggi a 21 anni, il suo talento brilla nelle competizioni internazionali. La sua storia è la prova che anche le passioni nate per gioco possono trasformarsi in grandi imprese. E il suo viaggio è solo all’inizio.

La bici non era certo lo sport di famiglia. Papà ogni tanto lo portava con lui nelle sue pedalate in mountain bike. Più da “ciclista della domenica“ che atleta. Ma quando col fratello maggiore ha intercettato i video su internet, "mi è venuta voglia di provare e in un attimo pure la fissa delle gare". Davide Cappello ora ha 21 anni e in bacheca una collezione di vittorie e titoli (a cominciare da quello italiano e al bronzo Mondiale nel 2022) nel downhill. Si scende a capofitto dalle montagne, sfidando il cronometro, esattamente come avviene nello sci, in una discesa secca. Davide, lecchese doc, questo weekend gioca in casa all’ IXS-European Cup (in concomitanza con la terza prova della Coppa Italia e del Trofeo Regione) all’Aprica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sulla pista Magnolta dell’Aprica. Cappello e gli “azzurri“ alla sfida d’Europa

