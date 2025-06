Sulla nuova ’rotta’ dei turisti . Cascine-Signoria in 34 minuti. Ncc e code, visite a ostacoli.

Sulla nuova rotta dei turisti tra Cascine e Signoria, tra code e visite a ostacoli, si apre un capitolo di sfide e opportunità per la città. Dal primo luglio, il lungarno cambia volto con il trasferimento del punto di carico e scarico al piazzale Vittorio Veneto, risolvendo alcuni problemi ma sollevandone altri. Testare le soluzioni in questa complessa rete di mobilità diventa fondamentale per garantire un equilibrio tra flussi turistici e qualità della vita.

Via l'approdo dei torpedoni dal Lungarno Pecori Giraldi dal primo luglio, il nuovo punto di carico e scarico sarà piazzale Vittorio Veneto. Se ancora non è possibile testare le ragioni o meno delle proteste dei residenti del settore ovest della città, visto che il delicato e strategico nodo del ponte alla Vittoria si dovrà far carico di decine di bus al giorno, e che la tramvia già spesso piena potrebbe saturarsi di turisti, testare la principale lamentela degli operatori del settore invece si può. Sarà vero che, soprattutto per i visitatori più anziani, la 'porta' delle Cascine è troppo lontana dal quadrilatero romano? Che il tragitto, soprattutto in giornate calde come queste, potrebbe rendere la gita a Firenze una sofferenza infernale? Ci mettiamo perciò nei panni di un turista che dopo aver visitato Firenze, da piazza Signoria, voglia tornare a prendere il pullman in piazzale Vittorio Veneto.