Su Ancona soffia il vento laziale C’è Salvati per difendere la porta

Ancona si prepara a un’estate intensa, con il vento laziale che soffia forte sulla squadra e sul mercato. Tra arrivi e partenze, i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire come si plasmerà il nuovo progetto. Gli ultimi acquisti, come De Luca e Teraschi, rafforzano la rosa e alimentano le speranze di una stagione all’altezza delle aspettative. A questo punto, non resta che seguire da vicino gli sviluppi…

Sul mercato dell’ Ancona, e sul raduno del 21 luglio per il ritiro di Sefro, soffia vento di ponente, di provenienza prevalentemente laziale. Gli ultimi arrivi in ordine di tempo, come già ampiamente anticipato, sono quelli del difensore di fascia Alessandro De Luca dal Sora e di Marco Teraschi, centrocampista anche lui con propensione d’ala, e che ha disputato lo scorso campionato con il Roma City. A questi nomi si aggiunge, tra le operazioni ufficializzate, l’acquisizione del giovane centrocampista romano Alessandro Ceccarelli dal Real Monterotondo, scuola Lazio. Questi ultimi arrivi si aggiungono, sempre come noto, ai già certi riconfermati Pecci e Rovinelli, ad Attasi, Zini, Sparandeo e Miola, mentre vicinissimi ad un accordo appaiono Filippini, Gelonese del Roma City (potrebbe essere annunciato in queste ore), e Belloni dell’Aquila, con quest’ultimo che sta mettendo in discussione l’arrivo di Bianchimano dalla Fermana, che veniva dato per fatto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Su Ancona soffia il vento laziale. C’è Salvati per difendere la porta

In questa notizia si parla di: ancona - soffia - vento - laziale

Su Ancona soffia il vento laziale. C’è Salvati per difendere la porta; Una bianca e gelida Vigilia di Natale in piena regola: 7 le regioni più colpite - Cesenatico, Natale a 'porte Viciane chiuse' per 48 ore: allarme acqua alta; Maltempo, vento fino a 126 km/h e onde alte 8 metri in Toscana. Allerta meteo in 16 regioni. Ecco dove (e quan.

Su Ancona soffia il vento laziale. C’è Salvati per difendere la porta - Difficile la conferma di Martiniello per le richieste economiche del giocatore. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ancona si gode la Festa del mare «Soffia il vento del cambiamento» - Corriere Adriatico - L'hanno sottolineato il sindaco Valeria Mancinelli e il cardinale Edoardo Menichelli durante la Festa del Mare. corriereadriatico.it scrive