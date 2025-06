Stuprata in strada il Comune di Vignola scrive a Piantedosi

La sicurezza dei cittadini di Vignola è sotto i riflettori dopo un grave episodio di violenza avvenuto in strada. L'amministrazione comunale, preoccupata per la crescente minaccia alla comunità, ha deciso di scrivere direttamente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo interventi concreti e tempestivi. La comunità attende risposte decisive per garantire che episodi simili non si ripetano e per ristabilire la serenità nelle strade di Vignola.

Vignola (Modena), 29 giugno 2025 – L’amministrazione comunale di Vignola scrive al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La decisione è stata presa dopo la violenza sessuale denunciata da una donna, aggredita in strada nella serata di mercoledì da uno sconosciuto. “Le indagini sono in corso e come Amministrazione abbiamo dato la nostra piena collaborazione, auspicando che al più presto si possa arrestare l'aggressore. Fin dal primo momento abbiamo espresso vicinanza alla vittima di questa violenta aggressione. È lei la nostra prima preoccupazione. Siamo ugualmente molto preoccupati per l'allarme che un evento di questo tipo ha acceso nella nostra comunità ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stuprata in strada, il Comune di Vignola scrive a Piantedosi

