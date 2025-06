Strana puzza alle pompe funebri 190 corpi abbandonati in decomposizione | Non potevamo nemmeno entrare

Una scoperta sconvolgente scuote la tranquilla cittadina di Penrose, nel Colorado: 190 corpi abbandonati in decomposizione nelle pompe funebri, un fetore insopportabile che ha impedito l’ingresso. La giustizia ha ora condannato Jon Hallford a 20 anni di carcere per truffa e frode, rivelando un terribile schema di inganni ai danni di famiglie e Stato. La storia mette in discussione fiducia e moralità nel settore funebre, ma ci sono dettagli ancora più inquietanti da scoprire.

Per la terribile scoperta avvenuta nella piccola città di Penrose, nel Colorado, in Usa, ora il Tribunale ha condannato il proprietario dell'agenzia, Jon Hallford, a 20 anni di carcere per aver truffato i clienti e frodato il governo federale. Incassavano soldi sia dai parenti dei defunti sia dallo Stato ma non seppellivano né cremavano nessuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

