Strage di Viareggio in migliaia sfilano per non dimenticare a 16 anni dal disastro

In un corteo emozionante e commosso, migliaia di cittadini di Viareggio si sono riuniti ancora una volta per ricordare le vittime della tragedia del 2009. A 16 anni di distanza, la memoria resta viva e vibrante, un gesto di rispetto e di richiesta di giustizia che non si spegne nel tempo. Questa giornata testimonia che il dolore condiviso può diventare un potente motore di cambiamento e di consapevolezza. La memoria si perpetua, perché non si dimentica mai.

Viareggio (Lucca), 29 giugno 2025 – Passano gli anni, non si affievolisce la memoria. La strage di Viareggio non può andare nel cassetto della memoria, perchĂ© è stata troppo. Troppo grave. Troppo ingiusta. Troppo lunga e tortuosa la strada della giustizia. E che non si deve nĂ© si può dimenticare lo dimostra il corteo che questa sera, come ogni anno in un giorno il 29 giugno, che non sarĂ mai piĂą quello che era fino al 2009, ha commemorato le vittime del disastro. In tutta Italia il 29 giugno si ricordano i santi Pietro e Paolo, a Viareggio si ricorda la notte del cielo rosso, la notte delle sirene senza sosta sull’Aurelia, la notte della palla di fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage di Viareggio, in migliaia sfilano per non dimenticare a 16 anni dal disastro

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad Mauro Moretti - La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, in relazione alla tragica strage di Viareggio del 29 giugno 2009.

29 Giugno 2009, ore 23:48 16 anni fa la strage ferroviaria di Viareggio, in cui persero la vita trentadue persone. Mai dimenticare. Vai su Facebook

