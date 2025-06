Strage di moscioli Il mare tocca i 28 gradi e soffoca le cozze

L’ondata di calore che sta investendo il centro-nord italiano, portando le temperature marine fino a 28°C, sta avendo effetti devastanti sull’ecosistema marino dell’Adriatico. Ancona e Portonovo sono testimonianze viventi di questa crisi, dove la sopravvivenza delle cozze selvatiche, i moscioli, è ormai compromessa. La nostra regione sta affrontando una sfida cruciale per preservare il suo fragile equilibrio naturale e tutelare le specie che la popolano.

L’ondata di calore che attanaglia il centronord dalla prima metà di giugno ha alcuni dei suoi effetti maggiori nell’ Adriatico e nelle specie che lo popolano. Ad Ancona e Portonovo le temperature estreme – qui il mare ha toccato i 28 gradi, molto al di sopra di quella che era la norma prima della crisi climatica – hanno già mietuto numerose vittime tra le popolazioni di moscioli, le caratteristiche cozze selvatiche che vivono sugli scogli della riviera del Conero: a denunciarlo sono gli imprenditori del settore, la cui attività è stata rinviata prima al 15 giugno e poi al 1° luglio. I pescatori rischiano di non trovare nulla sugli scogli: molti dei moscioli, sia tra gli adulti che fra le larve, non sono infatti sopravvissuti alle temperature estreme delle ultime tre settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di moscioli. Il mare tocca i 28 gradi e soffoca le cozze

