Strada per Pesaro ecco i soldi per il progetto

Mi sono incontrato ancora con lui, stavolta in un confronto positivo e costruttivo, per portare avanti un progetto che promette di rivoluzionare le nostre strade e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La strada per Pesaro si fa più concreta, con risorse e impegno che testimoniano la volontà di creare un collegamento rapido e sicuro tra le due città. Un passo importante verso un futuro più connesso e sostenibile.

La Regione conferma l’intenzione di realizzare la nuova strada Urbino-Pesaro e s’impegna a stanziare 2 milioni di euro entro fine luglio per progettarla, trovando risorse dal bilancio, ma l’interesse di Anas è tale che potrebbe essere l’azienda stessa a finanziarne la progettazione. Lo fa sapere il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, che si è confrontato nuovamente col presidente Francesco Acquaroli. "Mi sono incontrato ancora con lui, stavolta da solo, per avere conferma di quanto ci avesse assicurato un mese fa, quando l’avevo visto insieme ad Andrea Biancani – dice –. Siccome il sindaco di Pesaro vuole di nuovo far campagna elettorale sulla strada insieme a quello di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, ho chiesto ad Acquaroli di procedere con il finanziamento e lui si è impegnato a farlo: una decisione condivisa con la Giunta e con l’assessore Francesco Baldelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Strada per Pesaro, ecco i soldi per il progetto"

In questa notizia si parla di: strada - pesaro - ecco - soldi

In difesa del forzista corrono i consiglieri Pd: «Solidarietà, la strada dei diritti è ancora lunga, la civiltà non ha partito». Ecco cos'è accaduto Vai su Facebook

Strada per Pesaro, ecco i soldi per il progetto; Asfalti Pesaro, si parte con le prime sette strade: ecco quali; Di nuovo in arrivo 150 centauri in città per l’ultima tappa del Motogiro d’Italia, ecco il percorso e i divieti di sosta in zona centro-mare.

"Strada per Pesaro, ecco i soldi per il progetto" - Da Biancani e Ucchielli polemiche inutili e solo per fini elettorali" ... Lo riporta msn.com

Strada Carloni è stata riaperta: ecco dove si spostano i lavori a Pesaro - Corriere Adriatico - PESARO Un’ora prima dell’orario preventivato per la riapertura di Strada Carloni, ... Segnala corriereadriatico.it