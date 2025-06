Strada maledetta per Peppe morto in sella alla sua passione | FOTO

strada maledetta per Peppe, morto in sella alla sua passione. Giuseppe Serbolloni, conosciuto da tutti come Peppe, aveva solo 22 anni, ma il suo amore per le moto era immenso e profondamente radicato nella sua vita. Questa passione, che lo aveva accompagnato dall’adolescenza, si è tragicamente trasformata in una tragica fatalità , ricordando a tutti quanto la strada può essere imprevedibile e quanto sia importante rispettare le regole.

Si chiamava Giuseppe Serbolloni, ma per tutti era semplicemente Peppe. Aveva solo 22 anni e una passione che coltivava fin da ragazzino: le moto. Un amore nato presto e cresciuto con lui, fino a diventare parte della sua identità . Quella stessa passione, però, lo ha strappato via alla vita in una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: passione - peppe - strada - maledetta

Giuseppe, Francesca e Mattia: tre giovani vite spezzate sulla strada.

‘Strada maledetta’, altro schianto - Il Resto del Carlino - ‘Strada maledetta’, altro schianto Un’auto vola nella scarpata a pochi metri dal punto in cui martedì sono morte due amiche. Secondo ilrestodelcarlino.it

v Modà - PASSIONE MALEDETTA - la recensione di Rockol.it - Leggi la recensione di PASSIONE MALEDETTA di Modà e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol ... Da rockol.it