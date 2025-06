Stop voli per guasto a centro radar Milano traffico aereo tornato regolare

Dopo un'interruzione temporanea causata da un guasto al centro radar di Milano, il traffico aereo nell'area nord-ovest dell’Italia è tornato alla normalità già dalla tarda serata di ieri. Se hai programmato un volo in queste zone, puoi tirare un sospiro di sollievo: la situazione si è stabilizzata, garantendo di nuovo sicurezza e puntualità. Restate aggiornati per eventuali sviluppi futuri.

