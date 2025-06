Stop treni per Sinalunga Un mese di interventi dal 7 luglio al 4 agosto

Durante il periodo estivo, la linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga subirà un'interruzione temporanea dal 7 luglio al 4 agosto, per consentire interventi di manutenzione ordinaria. Questi lavori, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, mirano a migliorare la qualità del servizio e l’affidabilità dell’infrastruttura, garantendo un sistema più efficiente e sicuro. La vostra pazienza e comprensione sono fondamentali: ecco come affrontare al meglio questa fase di miglioramento.

Dal 7 luglio al 4 agosto la linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga sarà interessata da un'interruzione temporanea della circolazione per consentire interventi di manutenzione ordinaria. "I lavori, programmati da Rete Ferroviaria Italiana – spiega in una nota l'azienda - sono finalizzati a migliorare la qualità del servizio e l'affidabilità dell'infrastruttura, e saranno eseguiti nel periodo estivo, quando la domanda di trasporto è generalmente più bassa, per limitare al minimo i disagi per l'utenza". Nel dettaglio, dal 7 all'11 luglio la sospensione riguarderà l'intera tratta Arezzo–Sinalunga, mentre dal 12 luglio al 4 agosto i treni saranno fermi solo tra Arezzo e Civitella Badia al Pino.

