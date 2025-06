Stop medicine israeliane è scontro E il caso arriva al Parlamento Ue

La decisione del Comune di Sesto di boicottare i farmaci israeliani ha acceso un acceso dibattito a livello nazionale e internazionale. Da un lato, sostenitori elogiano il coraggio civico della scelta, dall’altro, critici la vedono come un passo rischioso che potrebbe avere ripercussioni sulla salute pubblica e sulle relazioni diplomatiche. La polemica si è intensificata, arrivando fino al Parlamento europeo, con posizioni contrastanti che riflettono le complesse dinamiche geopolitiche e di solidarietà . Con questa situazione in evoluzione, il caso continua a suscitare interrogativi e divisioni che richied

Il boicottaggio dei farmaci israeliani lanciato dal Comune di Sesto per le proprie farmacie comunali continua a far discutere. Con attacchi forti al sindaco Lorenzo Falchi e altrettanti attestati di stima per la scelta compiuta, la prima in Italia con queste modalità . "Quanto sta accadendo a Sesto è gravissimo – tuonano ad esempio l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi e il capogruppo Lega in Comune a Sesto Daniele Brunori -. La decisione di boicottare i prodotti farmaceutici israeliani nelle farmacie comunali è una scelta ideologica, irresponsabile e pericolosa. Israele è un Paese democratico, alleato dell’Italia e dell’Europa, punto di riferimento nella ricerca scientifica e farmaceutica. 🔗 Leggi su Lanazione.it