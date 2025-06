Stop al servizio idrico per alcune strade di Frosinone | ecco quando e dove

Se vivi a Frosinone, attenzione: martedì 1 luglio l'acqua sarà temporaneamente interrotta in alcune strade per lavori di manutenzione programmata. Acea informa che il servizio verrà sospeso dalle 8:30 alle 17:30, quindi è importante pianificare con anticipo. Restate aggiornati e preparatevi a eventuali disagi: la vostra quotidianità merita attenzione e pianificazione.

Stop al servizio idrico per alcune strade di Frosinone. L'acqua mancherà martedì 1 luglio dalle ore 8:30 alle ore 17:30. A comunicarlo è Acea. "Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, martedì 1 luglio dalle ore 08:30 alle 17:30 si verificherà una sospensione del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: stop - servizio - idrico - alcune

Stop anticipato al servizio mensa nelle scuole, la Flc Cgil: "Contrari a interruzione per tutti" - La FLC CGIL esprime contrarietà all'interruzione anticipata del servizio mensa nelle scuole, annunciata dall'assessore all'istruzione del Comune.

Servizio idrico: stop improvviso. Il Cga accoglie il ricorso di Palazzolo: si complica l'iter per la nuova gestione di Aretusacque Vai su Facebook

Stop al servizio idrico a Roma per 12 ore da martedì 24 a mercoledì 25 giugno: orari e dove manca l’acqua; Stop al servizio idrico per alcune strade di Frosinone: ecco quando e dove; Oria, lavori sulla rete: il 26 giugno stop all'acqua per 8 ore in alcune vie.

Stop all’acqua nel cuore di Ancona: al via i lavori notturni sulla rete idrica - Disagi previsti ma limitati Lunedì 30 giugno prenderanno il via importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica nell’a ... Si legge su youtvrs.it

Riparazione condotta idrica, stop in alcune zone del Salernitano - Il servizio idrico in alcune zone dei Comuni di Angri, Bracigliano, Corbara, Nocera Superiore, Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino sarà sospeso dalle 8. Secondo ansa.it