Stop al genocidio Messina in corteo per dire basta al massacro in Palestina | l' appello alle Università

Ieri, a Messina, migliaia di cittadini hanno sfilato pacificamente in un corteo che ha attraversato le strade della città, gridando "Stop al genocidio" e chiedendo giustizia per la Palestina. L’evento, promosso dall’appello alle università, si è concluso in piazza Unione Europea con interventi che hanno commosso e mobilitato tutti i presenti. Una dimostrazione di solidarietà e impegno che si fa sentire forte e chiaro: la lotta per i diritti umani non può aspettare.

In tanti, ieri, per le strade di Messina, a gridare forte: Stop al genocidio. L’iniziativa è partita da piazza Lo Sardo ieri pomeriggio per raggiungere poi piazza Unione Europea dove il corteo si è chiuso con gli interventi di Frank Romano, avvocato dell’equipaggio di terra della “Freedom. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

