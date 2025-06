Stop al cibo falso in tavola I giovani fanno squadra | Difendiamo le campagne

Alessandro Padovani e i giovani agricoltori di Coldiretti si uniscono per difendere il vero made in Italy e contrastare il cibo falso che minaccia le nostre tavole. Con entusiasmo e determinazione, stanno raccogliendo firme davanti al mercato di Campagna Amica Ferrara, mostrando che la solidarietà tra giovani può fare la differenza. È il momento di riscoprire il valore autentico dei nostri prodotti e sostenere le campagne che proteggono la nostra terra.

Alessandro Padovani ha un sorriso un po’ contagioso. E’ dietro il bancone, al mercato coperto di Campagna Amica Ferrara, in via Montebello. Insieme ad un gruppo di agricoltori Coldiretti, tutti giovani come lui, stanno raccogliendo le firme per difendere il made in Italy, i loro prodotti, il loro lavoro quotidiano. Dice: "La mia campagna è a Quartesana, resisto. Perché coltivare la terra al giorno d’oggi è veramente un’impresa quasi impossibile. Un esempio? Pesche, albicocche e fragole a noi vengono pagati briciole, nei negozi li rivediamo con prezzi maggiorati. in alcuni casi c’è un salto di tre euro dai filari agli scaffali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop al cibo falso in tavola. I giovani fanno squadra: "Difendiamo le campagne"

