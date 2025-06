Stop ai lavoratori a rischio quando fa troppo caldo i sindacati | Dimenticato il settore dei trasporti

Le alte temperature mettono a rischio la salute dei lavoratori, ma spesso i sindacati hanno trascurato il settore dei trasporti. ‚ÄúLavorare sotto il sole a 40 gradi non √® meno pericoloso se si guida un autobus, si lavora nei porti o si scarica merce in hub logistici‚ÄĚ, denunciano Alessandro Grasso, Dionisio Giordano e Katia Di Cristina. √ą giunto il momento di rivedere le misure di tutela e garantire sicurezza a chi opera in queste condizioni estreme.

‚ÄúLavorare sotto il sole a 40 gradi non √® meno pericoloso se si guida un autobus, si lavora all'interno di porti e stazioni, o si scarica merce in un hub logistico‚ÄĚ. Con queste parole Alessandro Grasso (Filt Cgil), Dionisio Giordano (Fit Cisl) e Katia Di Cristina (UilTrasporti Sicilia) denuciano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: stop - lavoratori - rischio - troppo

Ex Ilva, 4mila lavoratori in cassa integrazione dopo lo stop all’altoforno 1: scontro Governo-magistrati - Il destino di quasi 4mila lavoratori dell'ex Ilva è appeso a un filo dopo la decisione di fermare l'Altoforno 1.

Stop ai lavoratori a rischio quando fa troppo caldo, i sindacati: "Dimenticato il settore dei trasporti" https://ift.tt/fkzxsS1 Vai su X

: ' ' Fino al 31 agosto 2025 su tutto il territorio della Toscana nel giorni classificati con un livello di rischio stress termico ‚Äėalto‚Äô nella mappa Worklimate sar√† in vigore il div Vai su Facebook

Stop ai lavoratori a rischio quando fa troppo caldo, i sindacati: Dimenticato il settore dei trasporti; Stop ai lavoratori a rischio quando fa troppo caldo, i sindacati: 'Dimenticato il settore dei trasporti'; Troppo caldo per lavorare, morto un uomo: quando scatta lo stop obbligatorio (e per chi).

Stop ai lavoratori a rischio quando fa troppo caldo, i sindacati: "Dimenticato il settore dei trasporti" - Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia si rivolgono al presidente della Regione: "Provvedimento a metà, ignorate intere categorie che operano all'aperto e che garantiscono ogni giorno servizi pubb ... Scrive palermotoday.it

Stop per le attività lavorative a rischio quando c'è troppo caldo, Schifani firma l'ordinanza - Il blocco scatterà dalle 12,30 alle 16 nelle aree e nei giorni in cui verrà segnalato, nella fascia oraria, un li ... Come scrive palermotoday.it