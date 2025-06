Stella del rugby Rossi convocato in Nazionale

la giovani promesse che daranno spettacolo sul campo, portando con sé il talento e la passione di un’intera regione. Luca Rossi, il futuro del rugby italiano, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, dimostrando che i sogni, con dedizione e impegno, diventano realtà. Un grande in bocca al lupo al "Red" e a tutti i protagonisti di questa avventura emozionante!

Un sogno che diventa realtà. Luca Rossi, mediano di mischia classe 2006 del Pesaro Rugby, è stato convocato nella Nazionale Italiana U20 per il World Rugby U20 Championship 2025, in programma in Italia da oggi al 19 luglio. Una notizia che ha riempito d'orgoglio la sua famiglia, il club marchigiano e tutta la comunità rugbistica locale. Il giovane "Red", soprannominato così per l'inconfondibile chioma rossa e il suo spirito combattivo, sarà tra i 31 Azzurrini selezionati per affrontare un girone durissimo: Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia. Ma chi lo conosce sa che Luca non è tipo da tirarsi indietro.

