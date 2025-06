Stazione taxi invisibili | Necessario uno steward

Le sfide nel settore dei trasporti sembrano non trovare tregua: lavori in corso, stazioni invisibili e servizi taxi in crisi. La situazione attuale richiede soluzioni rapide ed efficaci, ma mentre i problemi si accumulano, il Cotas ha il compito di trovare un equilibrio tra esigenze di manutenzione e servizio per gli utenti. Partiamo da qui: il futuro dei trasporti nel territorio è tutto da riscrivere, e la priorità è mettere al centro la mobilità .

I lavori che interromperanno la tratta Granaiolo-Empoli (quindi il collegamento diretto Siena-Firenze) per due mesi, quelli che per un mesi stopperanno il collegamento Arezzo-Sinalunga, i problemi che per i tassisti senesi permangono alla stazione. Non c'è pace per l'utenza ferroviaria, tra i necessari adeguamenti delle linee e le difficoltà del servizio taxi già portate al confronto con l'amministrazione comunale. Partiamo da qui. Il Cotas ha predisposto un servizio di steward a partire da ieri e fino al 2 luglio, una sorta di "buttadentro" che fino al primo luglio sarà operativo con orario 12-20, il giorno del Palio dalle 10 alle 16, per indirizzare gli utenti negli stalli accanto alla farmacia.

