Stazione mobile operativa per i vigili urbani chiesti i soldi alla Regione

Un’opportunità concreta per rafforzare la sicurezza e l’efficienza della polizia locale, investendo in nuove tecnologie come la stazione mobile operativa. La regione, attraverso questo bando, mette a disposizione risorse fondamentali per migliorare i servizi di vigilanza urbana, garantendo un intervento più rapido ed efficace sul territorio. Con questa iniziativa, Santa Maria Capua Vetere dimostra il suo impegno a tutela dei cittadini e alla modernizzazione della sicurezza urbana.

La giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere guidata dal sindaco Antonio Mirra ha approvato la partecipazione al bando regionale per l’accesso ai contributi in materia di sicurezza urbana e polizia locale per l’annualità 2025, previsto dalla Legge Regionale numero 122003. Un’opportunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

