Stato d’attuazione del patto europeo migrazione e asilo

Il patto europeo su migrazione e asilo si trova ora a metà del suo cammino, un momento cruciale per valutare i progressi e le sfide affrontate. La recente comunicazione della Commissione, pubblicata l’11 giugno 2025, fornisce un quadro aggiornato sugli impegni assunti e sui risultati raggiunti dall’attuazione del piano condiviso. Questo monitoraggio è fondamentale per capire come rafforzare la cooperazione europea e garantire un sistema di asilo più efficace e solidale.

di Luigi Di Marco, del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, inserito nel sito ASviS del 17 06 2025 L’11 giugno, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sullo stato di attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo a metà percorso della sua messa a regime. La comunicazione riporta notizie aggiornate sugli impegni assunti nel quadro del piano d’attuazione comune adottato il 12 giugno 2024, con la finalità di gestire la fase transitoria dall’adozione del pacchetto normativo sul patto migrazione e asilo avvenuta nel giugno 2024 e la piena messa a regime entro giugno 2026 mettendo in atto le capacità giuridiche e operative necessarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

