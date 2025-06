Stasera ’In the name of love’ Un gospel per ricordare Maci

Stasera alle 20.30 presso la Chiesa di Pieve S. Maria in Acquedotto, il gruppo gospel ’Intercity’ ci invita a rivivere le emozioni di ’In the Name of Love’, un concerto che unisce classici del gospel, spirituals afroamericani, musica pop e soul. Un evento speciale dedicato a Maci, amico e fratello di tunica, scomparso prematuramente nel 2020. Un appuntamento da non perdere per riscoprire la forza della musica e dell’amicizia.

Stasera alle 20.30 presso la Chiesa di Pieve S. Maria in Acquedotto il gruppo gospel 'Intercity' proporrà 'In the name of love', un concerto mix tra classici del gospel, spirituals afroamericani, musica pop, soul e contemporanea, unendo ritmi trascinanti, melodie profonde e testi capaci di toccare il cuore. Torna così anche quest'anno il concerto dedicato a Maci, amico e fratello di tunica, scomparso prematuramente nel 2020. 'In the Name of love' diventa così molto più di un concerto: è un abbraccio collettivo, un inno alla memoria, un momento in cui la musica si fa strumento di affetto, di speranza e di comunità.

