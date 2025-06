Star Wars ritrovati i piani originali di George Lucas | Erano previsti 12 film e più spazio agli Skywalker

Scopri i piani segreti di George Lucas per la saga di Star Wars, un progetto ambizioso che prevedeva ben 12 film e un approfondimento sulle origini degli Skywalker. Questi piani nascosti rivelano un universo più vasto e complesso di quanto si pensasse, con narrazioni che avrebbero rivoluzionato il modo di conoscere la galassia. Un viaggio nel passato che svela le vere intenzioni del creatore della saga e le sue visioni non realizzate.

Il piano originale di George Lucas per Star Wars, come riportato di recente in auge, prevedeva 12 film e un cambiamento sostanziale nei prequel. Molto prima che la galassia di Star Wars prendesse la forma che conosciamo, George Lucas aveva immaginato una saga ben più ampia: 12 film per esplorare a fondo origini, guerre, cadute e destini intrecciati alle storie degli Skywalker. Tra numerazioni insolite, guerre dei cloni espanse e divinità cosmiche chiamate Whills, il disegno iniziale rivelava un universo ancora più vasto e metafisico. George Lucas e il piano originale di Star Wars in 12 atti Nell'universo di George Lucas, le stelle brillavano su un orizzonte narrativo molto più vasto di quello a cui il pubblico si è abituato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars, ritrovati i piani originali di George Lucas: "Erano previsti 12 film e più spazio agli Skywalker"

