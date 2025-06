Stand up Comedy Night la serata tutta da ridere con Rosario Mancuso in gara sei comici da tutta Italia

Preparatevi a ridere senza sosta! Martedì 1 luglio, il Festival Approdi torna con la terza edizione della Stand Up Comedy Night, una notte dedicata ai migliori talenti italiani della comicità. Con Rosario Mancuso in gara e sei comici provenienti da tutta Italia, questa serata promette momenti esilaranti e spettacoli imperdibili. Non mancate all’appuntamento nel suggestivo giardino del Museo Sartorio alle ore 21:15, dove la risata sarà la protagonista assoluta!

Martedì 1 luglio, dopo il successo delle scorse edizioni, il Festival Approdi presenta la terza edizione della Stand Up Comedy Night, il concorso nazionale dedicato ai giovani talenti della stand-up comedy. La serata finale con premiazione si terrà alle ore 21:15 nel giardino del Museo Sartorio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Stand up Comedy Night, la serata tutta da ridere con Rosario Mancuso, in gara sei comici da tutta Italia

