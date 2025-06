St la mobilitazione continua Nuovo sciopero il 15 luglio | Il piano industriale va ritirato

La mobilitazione dei lavoratori di ST non si ferma: tra interrogazioni parlamentari, mozioni regionali e presidi, il secondo sciopero è fissato per il 15 luglio. Sindacati e lavoratori chiedono a gran voce il ritiro del piano industriale e la tutela dei posti di lavoro, con 1.500 esuberi previsti ad Agrate nei prossimi tre anni. Questa volta, un presidio davanti alla Prefettura ribadirà che, nonostante le richieste, il governo ancora non...

Le interrogazioni in Parlamento, la mozione in Regione, il pressing dei Comuni e ora il secondo sciopero già fissato: il 15 luglio. Lavoratori e sindacati tornano a dire no al piano industriale di St "e agli esuberi che ad Agrate nei prossimi tre anni arriveranno a 1.500", spiegano Fim, Fiom, Uilm, Usb e Fismic. Questa volta ci sarà un presidio davanti alla Prefettura "per rimarcare che nonostante le nostre richieste, il governo non ci ha ancora convocati", spiega per tutti Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza. Al centro della protesta, "il futuro del polo brianzolo, del personale, dell’industria lombarda e italiana" ripetono le sigle che spingono da mesi per un cambio di rotta sulle prospettive del "ridisegno della base manifatturiera", l’operazione così battezzata dalla direzione, dopo la crisi del mercato automotive e conti al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St, la mobilitazione continua. Nuovo sciopero il 15 luglio: "Il piano industriale va ritirato"

Intanto il Consiglio Provinciale si è espresso all'unanimità in merito al Piano Industriale di STMicroelectronics per il triennio 2025–2027, chiedendone una revisione sostanziale Vai su Facebook

