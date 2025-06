Squid game | il momento che ha cambiato la carriera di lee jung-jae

Il momento che ha rivoluzionato la carriera di Lee Jung-jae è senza dubbio il suo ruolo in Squid Game, la serie Netflix che nel 2021 ha conquistato il mondo intero. Prima di questa straordinaria popolarità, l’attore aveva già lasciato il segno in Corea del Sud con interpretazioni di successo, ma la sua partecipazione a Squid Game lo ha consacrato come una star globale. Il suo talento e la sua presenza magnetica hanno fatto di lui un simbolo del nuovo cinema e televisione internazionale, aprendo le porte a nuove opportunità e riconoscimenti.

la popolarità di lee jung-jae e il successo di squid game. Il protagonista di Squid Game, Lee Jung-jae, si è affermato come una delle figure più riconoscibili a livello globale. Prima dell'esplosione della serie Netflix lanciata nel 2021, l'attore aveva già riscosso successo in Corea del Sud grazie a ruoli di rilievo in produzioni televisive e cinematografiche. Tra le sue interpretazioni più note figurano il ruolo nella serie degli anni '90 Sandglass, e film come Deliver Us From Evil e The Face Reader. l'impatto di squid game sulla carriera di lee jung-jae. L'ingaggio come Seong Gi-hun, noto anche come Player 456, ha rappresentato un punto di svolta per la sua carriera artistica.