spunta affresco del cinquecento opera della scuola cremonese era nascosta dal coro ligneo

Il coro ligneo lo ha coperto probabilmente per secoli, ma ora quel "tesoro" è riemerso. Lo ha custodito un altro "gioiellino", la ex chiesa di San Marino dimenticata per diverso tempo, che ora grazie ai fondi del Pnrr, si sta restaurando. Proprio durante il restauro dell'ex chiesa di piazzetta San Marino è stato trovato un affresco della prima metà del XVI secolo, nascosto dietro il coro e ora in restauro ai Musei civici. Sono stati il Comune, la Soprintendenza e l'Università a riportare alla luce il lavoro forse eseguito durante tra il Cinque e il Seicento quando è stato modificato l'impianto dell'edificio religioso secondo la tradizione vuole fondato da re Astolfo tra il 749 e il 756 e, come spesso accade rimaneggiata poi ampiamente.