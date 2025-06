Sport stili di vita e salute il convegno che mette in pratica la teoria

Il convegno “Sport: stili di vita e salute… dalla teoria alla pratica” ha portato a Trieste esperti, atleti e appassionati per un confronto stimolante sul ruolo dello sport nel migliorare il benessere quotidiano. Un’occasione unica per tradurre conoscenze in azioni concrete, promuovendo uno stile di vita sano e attivo tra i cittadini. La conferenza ha dimostrato come la consapevolezza possa diventare motore di cambiamento reale e duraturo.

Si è svolto nei giorni scorsi nella Sala Tergeste in piazza dell’Unità d’Italia il forum “Sport: stili di vita e salute. dalla teoria alla pratica”, promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Trieste e dal Comitato Provinciale ANSMeS Trieste, in collaborazione con l’USSI Friuli Venezia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: sport - stili - vita - salute

Dopo il convegno di ieri "SPORT:stili di vita e salute" - Progetto nazionale ANSMeS 2025 - che si è svolto nella sala consiliare del Comune, seguito da un itinerario di turismo inclusivo - "Romanic@mente in cammino- Itinerario Giubileo for all", questa mattina s Vai su Facebook

STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE "Dotare i Comuni di strumenti per promuovere salute, sport e stili di vita sani". Il presidente Anci @GaeManfredi a Napoli in apertura dei lavori alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'intervento htt Vai su X

Sport, salute e cibi locali: nasce la dieta dei Lattari; Stili di vita e salute nello sport: il forum con atleti, dirigenti e nutrizionisti; Manfredi: “Dotare i Comuni di strumenti per promuovere salute, sport e stili di vita sani”.

Sport, salute e cibi locali nasce la dieta dei Lattari - Riflessioni scientifiche, testimonianze, interventi istituzionali e – soprattutto – tanta passione per il territorio, i suoi prodotti e le sue potenzialità, con il progetto di ... Secondo ilmattino.it

Visite e sport in piazza, il Tour della Salute arriva a Rovereto - Questo fine settimana arriva in Trentino- Da ansa.it