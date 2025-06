Sport in tv oggi domenica 29 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una domenica all’insegna dello sport con un programma ricco di emozioni e grandi sfide! Dagli Europei di atletica alle corse mozzafiato di F1 e MotoGP, senza dimenticare il ciclismo e la sfida tra Italia e Francia nel pomeriggio. Scopri orari, canali e come seguire tutto in streaming per non perdere nemmeno un momento di questa giornata indimenticabile.

Oggi domenica 29 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei a squadre di atletica, dove l’Italia proverà a difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP d’Austria per la F1 e il GP d’Olanda per la MotoGP, mentre gli amanti del grande ciclismo si gusteranno la prova in linea dei Campionati Italiani. Nel pomeriggio l’Italia sfiderà la Francia nella finale per il bronzo agli Europei di basket femminile, mentre nella notte l’Italia incrocerà gli USA nella Nations League di volley maschile. Da seguire anche la 24 Ore di Spa-Francorchamps, i Mondiali Under 20 di rugby con Italia-Nuova Zelanda, la Coppa del Mondo di canottaggio, canoa slalom, arrampicata sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 29 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

