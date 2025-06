Spinaceto cinquemila vespe nascoste in casa | rimosso alveare da record

Un'immediata minaccia proveniente da un'infestazione di circa cinquemila vespe nascosta all’interno di un appartamento a Spinaceto. L’intervento, straordinario e delicato, ha portato al rimozione di un alveare record, costruito nel cassettone dell’avvolgibile. La segnalazione urgente dell’amministrazione condominiale ha permesso di prevenire potenziali rischi per residenti e passanti, dimostrando ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente in caso di infestazioni così estese.

Rimosso un grosso alveare da un appartamento di via Raffaele Aversa, in zona Spinaceto. Era stato realizzato da migliaia di vespe nel cassettone dell’avvolgibile. La particolarità dell'intervento “Siamo stati contattati d’urgenza dall’amministrazione condominiale perché, un’inquilina. 🔗 Leggi su Romatoday.it

