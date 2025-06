Spider-Man | Sony mette in pausa tutti gli spin-off sull’Uomo Ragno

Dopo alcune battute d'arresto al botteghino, Sony ha deciso di mettere in pausa tutti gli spin-off dedicati all'Uomo Ragno. La difficoltà di consolidare un universo cinematografico solido ha portato la casa di produzione a riconsiderare le proprie strategie. Con questa scelta, Sony mira a riorganizzarsi e a pianificare con più cura i futuri progetti. Resta da vedere come questa decisione influenzerà il destino del personaggio più amato dei fumetti.

Dopo diversi insuccessi al botteghino, Sony avrebbe deciso di sospendere momentaneamente i suoi progetti live-action collegati al mondo di Spider-Man. Negli ultimi anni, Sony Pictures ha faticato a costruire un universo solido attorno ai personaggi collegati a Spider-Man. Dopo l'accoglienza negativa di The Amazing Spider-Man 2, la casa di produzione si è affidata a Kevin Feige e ai Marvel Studios per rilanciare l'Uomo Ragno nel MCU, portando Tom Holland a interpretare Peter Parker a partire da Captain America: Civil War. Sony sospende tutti gli spinoff su Spider-Man Parallelamente, Sony ha continuato a investire nel proprio universo separato, iniziando con Venom, che ha ottenuto buoni incassi nonostante le critiche contrastanti.

