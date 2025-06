Spiaggia per il ricettivo ma il resort nell’ex colonia resta al palo

La trasformazione della spiaggia libera di Marinella rappresenta un passo importante per il futuro del turismo locale, ma il progetto per il resort nell’ex colonia Olivetti resta ancora in stand-by. Dopo ore di discussione, il consiglio comunale ha approvato la riqualificazione dell’area come spazio ricettivo, aprendo nuove opportunità, mentre la realizzazione del resort sembra ancora arenata. La sfida ora è trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio.

Sarzana, 29 giugno 2025 – Ridotta ma non eliminata: la trasformazione in area asservita a struttura ricettiva della spiaggia libera di fronte all'ex colonia Olivetti è tra le principali novità del Pua di Marinella. Si tratta del progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime (ex Pud) che ha avuto via libera dal consiglio comunale nella seduta di giovedì, quando, dopo 5 ore di discusssione, con 10 voti favorevoli della maggioranza e 4 contrari dell'opposizione, sono state approvate tutte le controdeduzioni della giunta alle osservazioni presentate da vari soggetti, tra cui Cna, Confcommercio, i bagni Zena, Pitì, Tramontana, Tritone, Turbina e Soleado e il Partito democratico.

