Spettacolo in pista Monoposto senza pilota e supercar da sogno Il MiMo celebra l’auto

esperienza unica, coinvolgente e ricca di emozioni. Un evento imperdibile che ha dimostrato come il futuro della mobilità stia già prendendo vita, lasciando il pubblico senza fiato e sognante di nuove avventure su quattro ruote.

Auto che sfrecciano senza pilota, robot umanoidi che danno informazioni ai visitatori, bolidi da favola che convivono con prototipi avveniristici. È questo lo spettacolo del MiMo 2025, il Milano Monza Motor Show, giunto alla sua quarta edizione e in corso fino a oggi alle 20 all’Autodromo di Monza. Tre giorni in cui la Brianza si è trasformata in vetrina tecnologica internazionale, dove motori, innovazione e intrattenimento si sono fusi in un evento gratuito e dal sapore futuristico. L’inaugurazione di venerdì ha avuto il suo momento clou con la Pagani Huayra R Evo Roadster a tagliare simbolicamente il nastro, seguita da una coreografica serie di parate: dalla Journalist Parade alla Donne&Motori Parade, fino alla Supercar Parade, con una rappresentanza da sogno delle vetture più affascinanti di sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it