Spettacolari acrobazie e adrenalina a Vieste i piloti sfidano le onde al Campionato Italiano di Motosurf

passione e di competizione mozzafiato, dove acrobazie spettacolari e il rombo delle onde hanno incantato il pubblico. Il campionato ha trasformato Vieste in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, dimostrando che la determinazione dei piloti supera ogni ostacolo, anche il vento più impetuoso. Un evento da non perdere per gli appassionati di sport estremi e di paesaggi mozzafiato, lasciando tutti con il cuore pieno di adrenalina e entusiasmo.

Il forte vento di maestrale che nel weekend ha soffiato su Vieste non ha fermato la voglia di competizione dei piloti in gara per il Campionato Italiano di Motosurf, andato in scena il 28 e 29 giugno nel suggestivo scenario di Marina Piccola. Due giornate all’insegna dell’adrenalina, della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: adrenalina - vieste - piloti - campionato

Vieste pronta ad ospitare il Campionato Italiano di Motosurf: sport, spettacolo e passione per il mare il 28 e 29 giugno 2025. Presentazione dell’evento e saluto dei piloti venerdì 27 giugno alle 18.00 a Marina Piccola. La città di Vieste si prepara ad accogliere Vai su Facebook

Vieste capitale dell’adrenalina: in arrivo il Campionato Italiano di Motosurf a Marina Piccola; Maestrale e adrenalina a Vieste per il Campionato Italiano di Motosurf. Il vento non ha fermato gli atleti che hanno regalato un grande spettacolo.; MOTOSURF SHOW VIESTE SU DI GIRI.

UN WEEKEND ALL’INSEGNA DELL’ADRENALINA E DEL DIVERTIMENTO A VIESTE CON IL CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSURF - La città di Vieste ha dato il via al Campionato Italiano di Motosurf, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno ... Riporta ilnautilus.it

Campionato Italiano di Motosurf a Vieste: spettacolo in mare - Vieste ospita il Campionato Italiano di Motosurf il 28 e 29 giugno 2025. Scrive pugliapress.org