In Versilia, un'invasione silenziosa di specie aliene sta migrando dal Canale di Suez, trasformando il nostro Mar Tirreno in una ‘pentola in ebollizione’. Con temperature che raggiungeranno i 26°C, ben 5 gradi sopra la media, il clima estremo sta sconvolgendo l’ecosistema marino. Questi cambiamenti drammatici alterano la biodiversità, dando il via a una nuova e sorprendente composizione di organismi. La domanda è: come reagiranno le nostre acque?

Il mar Tirreno sempre più caldo. Come una pentola in ebollizione. Nelle prossime ore raggiungeranno i 26°C sulla superficie marina, ben 5 gradi in più della media stagionale. Fenomeni climatici estremi "che provocano inevitabilmente risposte altrettanto estreme anche tra gli organismi marini che popolano le nostre acque e di cui cambia la composizione con l’apparizione di specie forestiere originarie dei mari subtropicali", spiega Lisandro Benedetti Cecchi, docente ordinario di Ecologia al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. "L’aumento della temperatura marina è strettamente legato al cambiamento climatico" - sottolinea l’esperto – che però va letto nel quadro di ‘stress multipli’ (inquinamento, sovra sfruttamento delle risorse tramite la pesca intensiva ecc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Specie aliene in Versilia: "Migrano qui dal canale di Suez"

